Кто и зачем подвинул Порошенко на Новый год: Зеленский рассказал правду

Кандидат в президенты Владимир Зеленский объяснил, почему новогоднее поздравление президента Петра Порошенко на канале "1+1" вышло позже, чем его собственное.

Об этом сообщает Украинская правда.

Давайте я объясню, как в действительности это все происходило. Конечно же, у меня была тактика заявить о своих намерениях во время высокого телесмотрения нашей программы, так как у нас договор с "1+1", что мы выходим в это время... К поздравлению президента это не имело никакого отношения. Там вопрос с рекламными блоками – когда, чего они опоздали на несколько минут. Это вообще не ко мне. Мы отдаем "кассету". Внутри этой "кассеты" было зашито мое поздравление, - рассказал он.

По его словам, он не имеет никакого отношения к президенту.

"Они знали, что там есть мое обращение, какое оно – они не знали. Они это увидели перед эфиром. Но почему такой была длина всего контента, и почему президент был чуть позже... я думаю, что это техническая ошибка. Я не могу отвечать за канал. Я отвечаю за продакшн студию "Квартал 95". Думаете, это я придумал такой прикол, что давайте меня покажем, а его двинем? Нет, вообще. Мы не имеем отношения к президенту. Мы делали свою программу", - подытожил он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинский актёр и шоумен Владимир Зеленский объявил, что идет в президенты.