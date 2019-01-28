Вакарчук наконец решил, что будет делать на президентских выборах: опубликовано видео

Общественный деятель, лидер украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться в президенты на ближайших выборах.

Об этом он заявил в видеообращении в YouTube.

"Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой - мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране! И чтобы расставить все точки над "и", снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, участвовать ни в президентских выборах 2019 года. Я хорошо осознаю, что сейчас, в джинсах могу сделать больше для страны, чем надев галстук. И я не собираюсь стоять в стороне", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", Вакарчук признался, как ездил в Крым в разгар аннексии.