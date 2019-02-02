В "Разумной силе" назвали отказ в регистрации Соловьева на пост президента провокацией

В субботу, 2 февраля, ЦИК отказалась регистрировать Александра Соловьёва кандидатом на пост президента Украины.

Поводом для отказа послужила всего одна строка в программе: «припинення вогню і початок переговорів з представниками самопроголошених республік, ЄС, США, РФ – протягом 1 тижня після інавгурації», истолкованная как «посягательство на территориальную целостность страны».

Отметим, что этот пункт программы предполагает описание шагов по скорейшему урегулированию конфликта на востоке страны и ведет к восстановлению территориальной целостности государства за счет возвращения под контроль Украины территорий ОРДЛО. А а олитическая партия «Разумная сила», как и ее лидер Соловьев, в своих программных документах и заявлениях неоднократно указывали, что временно неподконтрольные территории Луганской и Донецкой области, а также аннексированный Крым, являются неотъемлемыми частями Украины.

По словам пресс-службы партии, отказ ЦИК в регистрации Соловьеву является абсолютно безосновательным. «Это сугубо политическое решение, направленное на недопущение участия в выборах независимого от власти и олигархата кандидата, способного составить реальную конкуренцию власти и ее техническим кандидатам. Власть готовится к тотальной фальсификации на выборах, исключая неудобных кандидатов уже на этапе регистрации», - отметили в партии.

Напомним, что в сентябре 2018 года делегация партии «Разумная сила» во главе с Александром Соловьевым посетила Луганск и провела встречу с гражданами Украины, проживающими на временно неподконтрольных территориях. В результате была составлена Народная декларация о мире, которую в последствии подписали более миллиона человек по всей Украине.

Несмотря на оказываемое давление, Александр Соловьев заявил, что повторно подаст заявление о выдвижении себя кандидатом на пост президента Украины, не меняя при этом сути ключевых формулировок предвыборной программы.

«Нас не остановить в нашем стремлении к миру и порядку! Мы будем и впредь вскрывать факты узурпации власти и фальсификаций на выборах. Правда в том, что Украина достойна другой власти – честной, порядочной, эффективной и демократической», - отметили в партии.

Кроме того, в партии призвали всех украинцев твердо определиться со своим выбором и в день голосования свободно и сознательно отдать свои голоса за кандидатов, которые декларируют мир и готовы сместить действующую власть по закону.