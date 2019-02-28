Журналисты нашли у Тимошенко неизвестные миллионы: полное видео расследования

ВО "Батькивщина", используя фейковых спонсоров для своей предвыборной кампании, пытается скрыть имена настоящих доноров.

Об этом сообщает BIHUS.info в Facebook, публикуя видео расследования.

В расследовании уточняется, что только во втором полугодии 2018 года часть "подозрительно крупных сумм" начали массово жертвовать "Батькивщине" жители небольших городков и сел, причем некоторые - по 2-4 раза.

Чтобы подтвердить эти данные, журналисты посетили четыре области в поисках самых крупных доноров партии. Одним из них оказалась кассир супермаркета поселка Завалье в Кировогорадской области, от чьего имени были переведены 1,5 млн грн. Ее сестра "забросила" Тимошенко столько же, а сын сестры, работающий механиком-водителем и по совместительству охранником - еще 1,2 млн. грн. А работница автомойки в октябре прошлого года передала Тимошенко 460 тысяч грн.

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