РУС. | УКР.

четверг, 28 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

28 февраля

22:26
Журналисты нашли у Тимошенко неизвестные миллионы: полное видео расследования
21:59
Стало известно об абсурдной инициативе с Курильскими островами в России
21:35
В Одессе экстренно сел самолет из Стамбула: подробности и карта
21:14
Если не я, то кто: боец ВСУ назвал условие, когда закончится война на Донбассе
20:42
В центре Киева маршрутка с людьми попала в серьезную аварию: фото с места ЧП
20:39
Громкий скандал вокруг Минобороны: Гладковский сделал жесткий выпад в сторону Зеленского
19:53
Украинская армия получит новую технику: что известно
19:28
Кто следующий: в Украине рассказали о новом "аппетите" Путина в Европе
19:15
Украинский футболист установил рекорд чемпионата Англии
19:07
Для Зеленского получать деньги из РФ во время войны – это нормально, – блогер
18:46
Потеряли больше 100 снарядов: стало известно о новом промахе боевиков на Донбассе
18:17
Мангер сорвал заседание суда: названа причина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Журналисты нашли у Тимошенко неизвестные миллионы: полное видео расследования

четверг, 28 февраля 2019, 22:26

ВО "Батькивщина", используя фейковых спонсоров для своей предвыборной кампании, пытается скрыть имена настоящих доноров.

Об этом сообщает BIHUS.info в Facebook, публикуя видео расследования.

В расследовании уточняется, что только во втором полугодии 2018 года часть "подозрительно крупных сумм" начали массово жертвовать "Батькивщине" жители небольших городков и сел, причем некоторые - по 2-4 раза.

Чтобы подтвердить эти данные, журналисты посетили четыре области в поисках самых крупных доноров партии. Одним из них оказалась кассир супермаркета поселка Завалье в Кировогорадской области, от чьего имени были переведены 1,5 млн грн. Ее сестра "забросила" Тимошенко столько же, а сын сестры, работающий механиком-водителем и по совместительству охранником - еще 1,2 млн. грн. А работница автомойки в октябре прошлого года передала Тимошенко 460 тысяч грн.

Подробнее об угрозах и вызовах грядущих выборов, читайте в материале "Апострофа": Угрозы выборов: как в Украине могут использовать "руку Кремля".

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Результат выборов в Украине может переломить неожиданное объединение - гендиректор КИУ

Несистемный кандидат Зеленский: взволновал море, но рискует утонуть

Как скандалы в оппозиционном лагере отразились на рейтингах кандидатов

Угрозы выборов: как в Украине могут использовать "руку Кремля"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: