Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов - социологи

Лидерами среди кандидатов в президенты Украины по последним социологическим исследованиям являются шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного 9-18 марта 2019 года Социологическим центром им. Драгоманова.

Как показывают результаты, лидером остается Зеленский, которого готовы поддержать 20,5% опрошенных, которые планируют участвовать в выборах. Вторым идет Порошенко, получив поддержку 17,3% опрошенных.

Именно эти два кандидата согласно результатам опроса выходят во второй тур.

При этом динамика электоральных настроений демонстрирует снижение электоральной поддержки Юлии Тимошенко, которую поддержали 12,1% опрошенных.

Далее выбор респондентов распределился следующим образом: Юрий Бойко (8,4%), Анатолий Гриценко (7,7%), Олег Ляшко (5,5%). Также высокие рейтинги имеют Игорь Смешко (4,3%), Александр Вилкул (3,7%), Руслан Кошулинский (3,5%) и Александр Шевченко (2,1%).

Подавляющее большинство респондентов независимо от их электоральных симпатий считают, что наиболее вероятными победителями выборов президента являются Порошенко (24,5% опрошенных, определившихся с выборами) или Зеленский (20,1% опрошенных, определившихся с выбором). Тимошенко согласно результатам опроса переместилась на третье место как по показателям электоральной поддержки, так и по показателю "веры в победу" (10,9%).

Среди наиболее актуальных проблем, которые волнуют украинцев, на первом месте - военные действия на востоке Украины (69,2%), на втором - коррупция в органах власти (40,5%), на третьем - рост цен (37,2 %). Меньше украинцев волнуют экологические проблемы (2,4%). Несколько возросло по сравнению с предыдущими опросами количество респондентов, которых волнует вопрос сохранения статуса русского языка, вероятно это связано с обсуждением в Верховной Раде Украины законопроекта о языке (5,3%).

В рамках исследования методом телефонного интервью были опрошены 1800 респондентов, проживающих во всех областях Украины (кроме АР Крым и территорий ОРДЛО.)

Погрешность выборки не превышает 2,3%.