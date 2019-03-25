Эксперты назвали главные угрозы выборам в Украине

Главной внешней угрозой для выборов-2019 является вмешательство России, главной внутренней - влияние политически ангажированных правоохранительных органов. При этом оба субъекта могут использовать парамилитарные организации и радикальные движения для срыва избирательного процесса в Украине.

Об этом шла речь во время международного круглого стола «Что угрожает демократическим выборам в Украине?», который состоялся 25 марта в конференц-зале киевского премьер-отеля «Русь» по инициативе ОО «Украинский Центр общественного развития».

В круглом столе приняли участие представители ряда посольств государств Европы, Азии и Северной Америки, работники международных мониторинговых и наблюдательных миссий, аналитики из других стран, украинские политологи, политтехнологи, журналисты, юристы и общественные деятели.

Во время круглого стола было представлено аналитическое исследование экспертов Центра с изложением главных угроз, способных серьезно повлиять на выборы-2019 в Украине. Пять главных из них, по словам руководителя политико-правовых программ «Украинского Центра общественного развития» Игоря Рейтеровича, - это риски вмешательства России и влияния политизированных правоохранительных органов Украины, манипуляции несовершенным избирательным законодательством, а также доминирования «грязных» технологий и силовых акций парамилитарных группировок.

«Россия активизировала медийную и финансовую поддержку движений, партий и кандидатов, которые способствуют распространению недоверия к украинским выборам. С другой стороны, наблюдаем политически ангажированную деятельность МВД, подыгрывающего одной политической силе. При этом происходит активное использование парамилитарных организаций, угрожающих применять насилие на участках. И эти заявления не получают должной реакции министерства», - указывает Игорь Рейтерович.

Во время круглого стола французский журналист и политолог Оливье Ведрин подчеркнул: на Западе есть опасения, что в украинских выборах сработает фактор коррупции. При этом в западных СМИ подается мало информации об Украине. На этом фоне в Европе сильно влияние российских источников информации, которые и формируют картину украинских событий, очень часто в чисто пропагандистском ключе.

Политтехнолог Сергей Гайдай констатировал, что влияние России на украинский политикум в последние годы уменьшился. В то же время, по его мнению, внутренние угрозы для выборов представляет зависимость состава ЦИК от власти и конкретных политических сил, а также низкая политическая культура самого общества, в частности, готовность многих избирателей толерировать подкуп.

Политолог Валерий Дымов считает, что одна из нынешних кандидатов в президенты - Юлия Тимошенко - влияет и на структуры МВД, и на радикальные движения, ассоциированные с министерством.

«Таким образом делается попытка «застолбить» обе стороны улицы – и радикалов, и правоохранителей – для раскачки методов «уличной политики». В итоге такие процессы работают на дестабилизацию Украины в интересах России», - предположил Дымов.

Директор Института мировой политики Евгений Магда не исключает в день выборов провокаций с нападениями на избирательные участки, показательным подкупом избирателей или уничтожением избирательной документации. Для подрыва легитимности выборов такие точечные действия достаточно будет широко осветить в СМИ, - считает аналитик.

Эксперты единодушны в том, что сейчас необходимо внимание международных структур к избирательному процессу в Украине и общественный контроль над действиями всех субъектов выборов и правоохранительных органов.

В то же время, по мнению журналиста-расследователя Олега Дейнеки, сеть «ОПОРА», которая считается самым авторитетным общественным объединением, осуществляющим наблюдение за выборами, работает недостаточно прозрачно.

«Ведомости о финансировании, реальной структуре ячеек «ОПОРЫ» в регионах, количество ее наблюдателей являются закрытой информацией. Введенная организацией должность избирательного омбудсмена в каждой области также уполномочена министром Аваковым и одним из нардепов от «Батькивщины». При этом есть случаи подкупа и незаконной агитации, которые в «ОПОРЕ» отказываются фиксировать», - говорит Олег Дейнека.

Эксперты «Украинского Центра общественного развития» в своем исследовании призвали правоохранительные органы придерживаться незаангажированного подхода ко всем участникам избирательного процесса и не допустить искажения результатов волеизъявления. Участников выборов - вести кампанию в рамках правовых и этических норм. Законодателей - воздержаться от политически мотивированных законопроектов, которые вносятся «под выборы», и ликвидировать «белые пятна» в уже принятых законах.

Аналитический отчет об угрозах украинским выборам будет направлен 50 посольствам и международным организациям, работающим в Украине.