Тимошенко во Львове озвучила одну из главных задач нового президента

Одна из главных задач нового президента Украины - вернуть газ собственной добычи на потребности населения и бюджетной сферы и выполнить решение суда, установив обоснованную цену на газ.

Об этом во время митинга во Львове заявила кандидат на пост президента Юлия Тимошенко.

По ее словам, тарифы - это такой же налог, с помощью которого власть собирала с людей невероятные средства. В частности, то, что цены на газ, которые были установлены постановлением правительства (№ 315 от 2016 года), являются завышенными, признал Окружной административный суд Киева. Это решение подтверждает обоснованность претензий Тимошенко к Кабмину.

Именно поэтому, заверила политик, после выборов новый президент должен установить справедливую цену - вдвое ниже сегодняшней.

"Если поднять из-под земли газ, доставить в дом человека, заплатить налоги и оставить газовой отрасли 30% прибыли для развития, цена будет составлять 3,5 грн за кубометр, а не 8,55, как сейчас", - пояснила она.

Она также напомнила, что действующая власть запланировала еще поднять тарифы с 1 мая на 15%, а с декабря - на 25%.

Тимошенко подчеркнула, что готова воплотить все необходимые шаги для улучшения жизни людей и, имея политический опыт, не взяла бы на себя это обязательство, если бы не была способна его выполнить.

Политик также отметила, что 31 марта в Украине не просто состоятся выборы президента, а страну ждет уникальный шанс выйти из руин и встать на путь развития и становления.