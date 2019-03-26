РУС. | УКР.

вторник, 26 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

26 марта

22:10
Суд в Киеве принял окончательное решение по Томосу
21:49
Великобританию накрыл политический паралич накануне Brexit
21:23
Это крик души: антивоенная песня подростков из Авдеевки растрогала сеть до слез
21:17
Тимошенко во Львове озвучила одну из главных задач нового президента
20:59
На границе с Крымом поймали "православного" наемника Путина: видео
20:25
Зайцева готовит атаку: новые детали дела о смертельном ДТП в Харькове
20:00
Известный в прошлом футболист "Шахтера" экстренно госпитализирован
19:53
В России приняли странное решение по Украине из-за собственного фейка
19:44
Коллективный суицид: украинцев предостерегли от голосования за Зеленского
19:35
Громкий скандал в России: арестован экс-министр из команды Медведева
19:23
Перехватить часть электората Зеленского: названа главная выгода для Бойко от визита в Москву накануне выборов
19:08
Ryanair анонсировал полеты еще в один город Украины
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тимошенко во Львове озвучила одну из главных задач нового президента

вторник, 26 марта 2019, 21:17

Одна из главных задач нового президента Украины - вернуть газ собственной добычи на потребности населения и бюджетной сферы и выполнить решение суда, установив обоснованную цену на газ.

Об этом во время митинга во Львове заявила кандидат на пост президента Юлия Тимошенко.

По ее словам, тарифы - это такой же налог, с помощью которого власть собирала с людей невероятные средства. В частности, то, что цены на газ, которые были установлены постановлением правительства (№ 315 от 2016 года), являются завышенными, признал Окружной административный суд Киева. Это решение подтверждает обоснованность претензий Тимошенко к Кабмину.

Именно поэтому, заверила политик, после выборов новый президент должен установить справедливую цену - вдвое ниже сегодняшней.

"Если поднять из-под земли газ, доставить в дом человека, заплатить налоги и оставить газовой отрасли 30% прибыли для развития, цена будет составлять 3,5 грн за кубометр, а не 8,55, как сейчас", - пояснила она.

Она также напомнила, что действующая власть запланировала еще поднять тарифы с 1 мая на 15%, а с декабря - на 25%.

Тимошенко подчеркнула, что готова воплотить все необходимые шаги для улучшения жизни людей и, имея политический опыт, не взяла бы на себя это обязательство, если бы не была способна его выполнить.

Политик также отметила, что 31 марта в Украине не просто состоятся выборы президента, а страну ждет уникальный шанс выйти из руин и встать на путь развития и становления.

Фотовзгляд

Все галереи
Реконструкция Шулявского моста, вид с птичьего полета.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Выборы в Украине: что обещают основные кандидаты в президенты

Без надежды на украинцев в России: почему голосование за рубежом грозит провалом

Движение к европейским ценностям: обращение к кандидатам в президенты

Бутерброды в Instagram и штурм YouTube: как кандидаты в президенты завоевывают молодежь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: