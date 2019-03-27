Новый соцопрос: стало известно с кем Зеленский выходит во второй тур

Владимир Зеленский и Петр Порошенко вероятнее всего проходят во второй тур выборов президента.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова в период с 21 по 26 марта, пишет УП.
Так, социологи зафиксировали, что по последним данным Зеленского готовы поддержать 24,8% респондентов, определившихся со своим выбором.
Между тем, к лидеру приближается Порошенко, за которого готовы проголосовать 22,1% опрошенных.
Зато Юлия Тимошенко сильно отстала от лидеров, получив поддержку 14,8% респондентов, среди тех, то определился с выбором.
В топ-5 кандидатов также попали Юрий Бойко - 10% и Анатолий Гриценко - 8,2%. Приближается к ним Олег Ляшко, которого поддерживают 6% опрошенных.
Далее следуют Александр Вилкул - 4,6%, Игорь Смешко - 3,7%, Руслан Кошулинский - 1,5% и Александр Шевченко - 1,5%.
Другие кандидаты набирают менее 1% голосов.