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Журналист назвал неожиданного технического кандидата Зеленского на выборах

четверг, 28 марта 2019, 19:00

Анатолий Гриценко может оказаться техническим кандидатом Владимира Зеленского.

Такое мнение в блоге на "Цензор.нет" выразил журналист Юрий Колесник.

"Гриценко - технический кандидат Зеленского, задача которого сделать невозможным выход во второй тур Порошенко и оттянуть часть голосов от Тимошенко", - утверждает Колесник.

Свое мнение он объясняет тем, что несмотря на все объединения, "Гриценко почти вдвое отстает от лидеров гонки".

"Шансов попасть во второй тур у него просто нет", - пишет журналист.

Он добавляет, что у Гриценко, вероятно, нет даже той поддержки среди избирателей, о которой говорит сам политик. В частности, это подтверждают избирательные митинги, на которые "редко приходит больше, чем несколько сотен сторонников".

Говоря о связи Зеленского и Гриценко, Колесник отметил, что обоих политиков поддерживают одни и те же активисты.

"Если посмотреть на активистов, поддерживающих Зеленского (Лещенко, Шабунин, экс-министр финансов Данилюк и другие), все они ранее поддерживали Гриценко, что также свидетельствует о том, что эти проекты связаны между собой. Голосуя за Гриценко - вы голосуете за президента Зеленского", - считает журналист.

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