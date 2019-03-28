На Западе спрогнозировали действия Порошенко в случае поражения на выборах

Если украинский лидер Петр Порошенко не пробьется во второй тур президентских выборов, то в Украине "могут начать ставить палки в колеса для его проведения".

Об этом в интервью "Апострофу" заявил немецкий политолог, научный сотрудник Института Евро-Атлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд.



Политолог не исключает, что Порошенко может также поднять вопрос о легализации результатов первого тура.

"Украина проходила подобные периоды, если вспоминать Оранжевую революцию. И в принципе уже все знают, что это плохо закончится. Поэтому ставки для такого рода радикального поведения со стороны Порошенко тоже очень высокие. Он это понимает. Хотя могу представить, что он боится за себя, если после второго тура его не выберут президентом. Для него это тоже важный вопрос. Но я не могу представить, что будут отменены выборы после первого тура. Думаю, что будет передача власти, если она состоится – это будет происходить более-менее по правилам", - сказал Умланд.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Запад смотрит на Украину с удивлением, а Путин ждет победу одного из фаворитов - Андреас Умланд.