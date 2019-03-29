Ведущие букмекеры предсказывают победу Порошенко на выборах

Ведущие букмекерские компании считают, что Петр Порошенко является наиболее вероятным кандидатом на победу в президентских выборах.

Об этом говорят коэффициенты, по которым они принимают ставки на различных кандидатов.

Ставки букмекеров на победу в президентских выборах за последнюю неделю немного изменились. Если раньше лидировали попеременно два кандидата – Петр Порошенко и Владимир Зеленский, то сейчас именно действующего президента специалисты по ставкам видят наиболее вероятным претендентом на победу.

Букмекеры Favbet с начала весны постоянно немного повышают коэффициент на победу Петра Порошенко. Его отрыв от Владимира Зеленского еще сильнее увеличился. У действующего президента коэффициент на победу 1,77 (на прошлой неделе был 1,90), у Зеленского – 2,15 (2,10), у Юлии Тимошенко – 6,50 (4,75). Как видим, букмекеры оценивают шансы на победу лидера "Батькивщины" среди трех основных кандидатов, как минимальные.

Букмекеры Parimatch неделю назад оценивали шансы двух основных кандидатов – Порошенко и Зеленского – как равные. Но сейчас специалисты по ставками видят Петра Порошенко наиболее вероятным претендентом на победу. Ставки принимаются такие: Порошенко – 2,00, Зеленский – 2,10, Тимошенко – 5.00.

Букмекеры компании "Фаворит" на прошлой неделе тоже считали шансы на победу двух основных претендентов примерно равными, с небольшим перевесом в пользу действующего президента. Сейчас же коэффициент на его победу еще больше повысился. В итоге у Порошенко – 1,77, у Зеленского – 2,15, у Тимошенко – 6,50.

Таким образом, за два дня до выборов уверенность букмекеров в победе Петра Порошенко продолжает расти.