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Первые результаты выборов президента: кто лидирует в первом туре

воскресенье, 31 марта 2019, 19:57

Опубликованы первые результаты экзит-полов на выборах президента Украины.

Так, опубликованы данные, которые показывают ситуацию на выборах по состоянию на 18:00.

Согласно им, во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Юлия Тимошено занимает третье место. Стоит отметить, что это предварительные результаты, которые могут существенно измениться.

Владимир Зеленский
30,4%
Петр Порошенко
17,8%
Юлия Тимошенко
14,2%
Юрий Бойко
9,8%
Анатолий Гриценко
7,1%

Следующие экзит-полы, которые покажут данные по состоянию на 20:00, когда были закрыты избирательные участки в Украине, будут опубликованы ближе к 23:00.

Как известно, официальные результаты выборов Центризбирком объявит 10 апреля.

В случае если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей, будет назначен второй тур, который состоится в воскресенье, 21 апреля.

Официальные результаты второго тура будут объявлены до 4 мая.

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Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

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