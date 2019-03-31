Первые результаты выборов президента: кто лидирует в первом туре

Опубликованы первые результаты экзит-полов на выборах президента Украины.

Так, опубликованы данные, которые показывают ситуацию на выборах по состоянию на 18:00.

Согласно им, во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Юлия Тимошено занимает третье место. Стоит отметить, что это предварительные результаты, которые могут существенно измениться.

Владимир Зеленский 30,4% Петр Порошенко 17,8% Юлия Тимошенко 14,2% Юрий Бойко 9,8% Анатолий Гриценко 7,1%

Следующие экзит-полы, которые покажут данные по состоянию на 20:00, когда были закрыты избирательные участки в Украине, будут опубликованы ближе к 23:00.

Как известно, официальные результаты выборов Центризбирком объявит 10 апреля.

В случае если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей, будет назначен второй тур, который состоится в воскресенье, 21 апреля.

Официальные результаты второго тура будут объявлены до 4 мая.