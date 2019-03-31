Побег с бюллетенями, подкуп избирателей и поджог урны: какие нарушения фиксируются на выборах

31 марта на избирательных участках фиксируются единичные нарушения. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко на брифинге.

"Сегодня часть правонарушений связана с непониманием избирателя или сознательной его позицией касательно нарушения 7 статьи Закона Украины "О выборах президента Украины" в части соблюдения тайны голосования, которая запрещает фото- и видеофиксацию волеизъявления в кабинке для голосования. Еще несколько избирателей пытались вынести бюллетени с собой, что тоже может повлечь за собой уголовное наказание", - подчеркнул он.

Читайте также онлайн трансляцию выборов президента Украины

В свою очередь директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко заявил, что 31 марта в полицию поступило 284 заявления и сообщений, связанных с избирательным процессом, из них: в Днепропетровской области - 30, Донецкой - 28, Одесской - 25, Харьковской - 21 городе Киеве - 19, Луганской - 17, Сумской - 15, Полтавской - 14, Кировоградской и Винницкой - по 13, Запорожской - 12, Тернопольской - 10, Киевской - 9, Волынской и Закарпатской - по 7, Херсонской, Черниговской, Черкасской, Ривненской, Черновицкой, Сумской и Николаевской - по 5, Житомирской - 4, Львовской и Ивано-Франковской - по 2, Хмельницкой - 1.

"Указанные факты в основном связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателя, повреждением бюллетеня, фотографированием бюллетеней, попыткой вынесения бюллетеня из участка", - заявил Шевченко.

По словам народного депутата Сергея Алексеева, нарушения фиксируют на территории всей страны. "В Запорожской области мужчина пытался порвать бюллетень, в Черниговской - была попытка уничтожить избирательную урну путем поджога. Во Львовской области была попытка выдать избирателю испорченный бюллетень", - рассказал он на брифинге, передает корреспондент "Апострофа".

Таким образом, по данным на первую половину дня, больше всего нарушений зафиксировано в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Харьковской областях.