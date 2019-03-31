РУС. | УКР.

воскресенье, 31 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.12
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

31 марта

21:32
В Киеве в ночь перед выборами накрыли склад с полтонной наркотиков: фото
21:17
Победа Зеленского в первом туре выборов: что сказал Порошенко
21:09
​В Днепре задержан скандальный фанат "русского мира": фото
20:58
Тимошенко заявила, что результат выборов - это протоколы с мокрыми печатями
20:50
У Гриценко сделали громкое заявление о краже голосов
20:33
​Влетел в билборд: появились фото смертельного ДТП под Киевом
20:24
У Тимошенко назвали результаты собственного экзит-пола: она проходит во второй тур с Зеленским
20:23
Появилась реакция Зеленского на победу в первом туре выборов: эксклюзивные фото
20:20
"Ливерпуль" одержал невероятную победу над "Тоттенхэмом" в чемпионате Англии: видеообзор
20:03
​Скандальный фанат боевиков из России ответил Зеленскому на идиотов
19:57
Первые результаты выборов президента: кто лидирует в первом туре
19:31
У Тимошенко рассказали о фактах нарушение на выборах президента
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тимошенко заявила, что результат выборов - это протоколы с мокрыми печатями

воскресенье, 31 марта 2019, 20:58

Судьба второго места президентских выборов будет оставаться неопределенной до подсчета протоколов с мокрыми печатями.

Об этом заявила Юлия Тимошенко во время первой пресс-конференции в Киеве.

Так, команда лидера "Батькивщины" провела всеобъемлющий экзит-пол, чтобы знать реальную картину.

В итоге, первое место - у Владимира Зеленского (27%), на втором - Юлия Тимошенко (20,9), третье - у Порошенко (17,5%).

Юлия Тимошенко убеждена, что полагаться в стране без демократии, настоящей социологии с миллиардными ресурсами, которые выложены на подкуп избирателей, возможно только на протоколы участковых и окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями и оригинальными подписями.

"Я утверждаю, что наша команда проводит параллельный подсчет голосов, мы начнем объявлять с 24:00. Это значит, что мы будем получать копии протоколов в электронной форме с каждого участка. Мы рассчитываем до конца завтрашнего дня собрать оригинальные протоколы с мокрыми печатями и подписями и предъявить их обществу", - сообщила она.

У команды Юлии Тимошенко достаточно наблюдателей на участках и в окружных избирательных комиссиях, чтобы защитить результат выборов. Именно поэтому лидер "Батькивщины" призвала общество не воспринимать социологию, которая называется экзит-пол, как истину в последней инстанции, "это манипулятивная вещь".

Она также обратилась к украинцам и поблагодарила всех, кто пришел и проголосовал на выборах: "Это означает, что Украина имеет надежды на перемены, на то, что мафия от власти пойдет и в стране начнется настоящее возрождение".

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В Украине завершилось голосование за президента: онлайн трансляция, кто вышел во второй тур

Выборы президента 2019: как голосовать и что нельзя делать в кабинке

Президент не всемогущий: чего Польща ждет от выборов в Украине

Выборы в Украине: что обещают основные кандидаты в президенты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: