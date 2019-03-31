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У Тимошенко назвали результаты собственного экзит-пола: она проходит во второй тур с Зеленским

воскресенье, 31 марта 2019, 20:24

Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский по результатам голосования 31 марта 2019 выходят во второй тур.

Об этом свидетельствуют результаты обработки данных почти 18 тыс. Избирательных участков по всей Украине, полученные штабом Юлии Тимошенко.

Так, у Владимира Зеленского 27% поддержки, у Юлии Тимошенко - 20,9%, у Петра Порошенко - только 17,5%.

«К сожалению, мы не смогли представлены представить отдаленные сельские избирательные участки. Поэтому, исходя из предварительных данных, мы считаем, что это дает подставить для по меньшей мере от 2-3% прироста нашему кандидату Юлии Тимошенко. Произошло событие, которое мы прогнозировали», - сказал на пресс-конференции заместитель председателя партии «Батькивщина» Сергей Соболев.

В «Батькивщине» надеются, что протоколы с мокрыми печатями дадут возможность провести 2 тур без давления административного ресурса, без возможностей давления на избирателей, когда два сильных кандидата в реальной борьбе покажут, кто победитель.

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