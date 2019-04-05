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Анализ крови у Зеленского брал участник популярного шоу

пятница, 05 апреля 2019, 14:28

Анализ крови у кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского утром 5 апреля взял бывший участник украинского кулинарного шоу «Мастер Шеф-8» Владислав Кирякулов.

Об этом сообщает ATR, ссылаясь на данные клиники Еurolab.

Так, Кирякулов работает в указанном медучреждении уже 10 лет, в должности массажиста и доктора по общей гигиене.

Относительно самой клиники в СМИ отметили, что ее президентом является российский и украинский предприниматель и телеведущий Андрей Пальчевский, который публично поддерживал Зеленского на президенстких выборах.

Еще 3 апреля, выигравший первый тур выборов кандидат Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором согласился на дебаты с Петром Порошенко, но призвал оппонента пройти медицинскую экспертизу и доказать избирателям, что среди кандидатов нет «ни алкоголиков, ни наркоманов». Ночью на 4 апреля Порошенко ответил Зеленскому, уточнив, что готов провести дебаты на НСК "Олимпийский".

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