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В Госдепе США рассказали о достижениях президента Порошенко

пятница, 05 апреля 2019, 18:56

Президент Порошенко сумел реализовать в Украине больше реформ, чем любой другой президент за 20 предыдущих лет.

Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер в эфире американского телеканала PBS.

Он отметил, что на текущих президентских выборах украинцам придется выбрать или антисистемного кандидата, который лишь обещает реформы или президента, который разочаровал населения по некоторым пунктам, однако запустил ряд важнейших реформ и успешно противодействует президенту РФ Владимиру Путину.

"Украинское общество столкнулось с выбором. Ему нужен кто-то, кто просто идет против истеблишмента, обещая масштабную реформу? Или украинцы хотят кого-то, кто возможно, разочаровал их в некотором отношении, но сделал больше реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет и противостоял Путину?" – рассказал он.

Он отметил, что ныне украинские выборы похожи на голосование за Brexit в Великобритании.

"И что хорошо – это действительно демократические выборы. Мы не знаем, как они закончатся", – отметил он.

31 марта в Украине прошли очередные президентские выборы, явка на них составила 62,8% избирателей. По данным Центральной избирательной комиссии, у шоумена Владимира Зеленского 30,24% голосов, у действующего главы государства Петра Порошенко – 15,95%. Они выходят во второй тур президентских выборов, который запланирован на 21 апреля.

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