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Эксперт раскритиковал Зеленского за шутки над украинцами

суббота, 06 апреля 2019, 16:55

Политический эксперт Алексей Голобуцкий заявил, что кандидат в президенты Владимир Зеленский своими шутками про Майдан и войну унижает украинцев.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я понял, почему Зеленский так спокойно шутил об Украине, о погибших, о войне и о Майдане. Потому что когда проблема твоя кровная, глубокая - то может появиться горькая ирония, может, чуть сарказма. О помидорчиках над окопами, о бескрышных, которые голыми руками лезут на танки. О себе. Потому что сам это пережил и можешь себе позволить. А когда проблема чужая - тогда легко идут анекдоты. Можно посмеяться с откровенного стеба. Потому что это не о твоей жизни и о каких-то чужих людях и их чужих проблемах", - пояснил эксперт.

При этом, по мнению Голобуцкого, украинцы могут смеяться сами над собой, они завоевали это право в бою.

"То есть, украинцы о себе шутить могут - мы завоевали это право кровью. Но когда кандидат в президенты шутит над многотысячными жертвами народа, который хочет возглавить - это уже откровенное унижение. Унижение Украины - но больше даже унижение людей. Людей, которым очень непросто дались эти пять лет: беженцам и бойцам, вдовам и матерям, заробитчанам и пенсионерам... Потому что украинцы шутят, украинцы держатся - но это точно не повод издеваться над ними и их потерями", - отметил Голобуцкий.

Эксперт считает, что издеваться над народом для кандидата в президенты – ненормально.

"Политик, который издевается над властью - это нормально. Политик, который издевается над политиками - это тоже нормально и иногда даже хорошо. А вот кандидат в президенты, который издевается над народом и его бедами, - это точно ненормально. Украинцы толерантные, но такого унижения не простят", - подытожил Алексей Голобуцкий.

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