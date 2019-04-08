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Деревянко призвал Порошенко и Зеленского поддержать проект об импичменте президента в течение 24 часов

понедельник, 08 апреля 2019, 18:28

Народный депутат Верховной Рады, глава партии "Воля" Юрий Деревянко призвал действующего президента Петра Порошенко и самого рейтингового кандидата в президенты Владимира Зеленского публично поддержать законопроект об импичменте президента.

Об этом нардеп заявил в ходе согласительного совета ВРУ, передает его пресс-служба.

Он подчеркнул, что до второго тура выборов осталась всего одна сессионная неделя работы парламента, и если проект об импичменте не принять сейчас, то потом это будет проблематично.

"Я обращаюсь к действующему президенту Петра Порошенко, а также к наиболее рейтинговому кандидату в президенты Владимиру Зеленскому. Господин Петр Алексеевич, вы пять лет говорите о том, что не узурпируете власть и не держитесь за нее. Также господин Владимир Александрович, вы говорите о том, что первым шагом в вашей программе есть закон об импичменте. Поэтому ждем от вас публичного обращения в парламент о безотлагательном принятии закона об импичменте №7248", - заявил народный депутат.

Деревянко отметил, что он сами, как и многие украинцы, хотел был, чтобы президент был подотчетен перед народом.

"У вас 24 часа", - отметил Деревянко.

Законопроект №7248 был зарегистрирован в Раде 31 октября 2017 года. В документе предусмотрен порядок прекращения полномочий главы государства (процедура импичмента).

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