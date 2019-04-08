Путин будет содействовать поражению Порошенко на выборах - аналитики из США

В Кремле готовы оказать поддержку конкуренту Петра Порошенко на президентских выборах в Украине, в надежде, что с новым украинским президентом удастся договориться по вопросам Крыма и Донбасса.

Об этом сообщается в блоге на американском сайте UkraineAtWar.

Аналитики отмечают, что недавно один из пропутинских российских политиков – Владимир Жириновский открыто высказывался в пользу Владимира Зеленского, поскольку, по его мнению, "никто в России не ждет переизбрания Порошенко".

Также сам президент РФ Владимир Путин в ходе встречи на Валдае замечал, что ждет результатов украинских выборов, чтобы у него была возможность "вести переговоры с новым президентом". По мнению экспертов, Путин видит в Зеленском человека, который сможет прекратить европеизацию Украины.

Россия уже делала ставку на украинских выборах, в первом туре украинских выборов ее интересы представляли Юрий Бойко и Александр Вилкул. Также Юлию Тимошенко в Кремле рассматривали как человека, с которым можно вести переговоры о территориальных уступках со стороны Украины в обмен на урегулирование конфликта.

"Теперь Россия имеет возможность навязать Украине плохие "мирные" сделки через Зеленского", - пишут в UkraineAtWar.

В США не исключают, что подобные переговоры с агрессором могут повлечь остро негативную реакцию общества, вплоть до очередного Майдана и импичмента новоизбранного президента, потому что три четверти украинцев считают, что российско-украинские отношения могут улучшиться лишь после того, как Россия вернет Крым под украинский суверенитет и завершит военную агрессию на востоке Украины.

Аналитики обратили внимание, что кампания Порошенко проходит под лозунгом "Армия, Вера, Язык", построенного на платформе украинского национализма, а также, что Украина практически вырвалась из-под духовного влияния России, создав собственную православную церковь. Вспоминают в США и принятые недавно евроинтеграционные правки в Конституцию, а также укрепление ВСУ, которое делает практически нереальной угрозу вторжения России.

"Хотя второй тур будет между Зеленским и Порошенко, настоящая борьба будет между Порошенко и Путиным. Путин ненавидит Порошенко, поскольку считает его серьезным препятствием для возвращения Украины под влияние России", - подытожили в UkraineAtWar.