РУС. | УКР.

вторник, 9 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

9 апреля

15:00
Появились данные о выпуске билбордов с Путиным и Порошенко одиозной корпорацией: фото
14:59
"Укрзализныця" раскрыла свежие данные о поездах в Россию
14:35
Заявление Зеленского о переговорах с Путиным отразили в меткой карикатуре
14:30
В "Народном фронте" рассказали, какие проекты будущего президента будет блокировать Рада
14:29
Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
14:23
Выборы в Украине: известный журналист назвал самые худший и лучший сценарии по Донбассу
14:20
Брежнева выпустила клип с женой российского бизнесмена
14:08
Журналист рассказал о незаконной схеме ввоза оборудования из Крыма окружением Курченко
14:07
Мосийчук показал Ляшко своего носорога: эксклюзивные фото
13:55
В жилой многоэтажке в Киеве произошел сильный пожар: первые фото и видео
13:45
The New York Times раскрыло детали убийства агентами Путина электрика в Ровно: фото и видео
13:42
Под продолжительные аплодисменты: гроб с телом Данелии провели на кладбище
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В "Народном фронте" рассказали, какие проекты будущего президента будет блокировать Рада

вторник, 09 апреля 2019, 14:30

Фракция "Народный фронт" в Верховной Раде не поддержит ни единого решения будущего президента, подразумевающего сворачивания курса Украины с пути интеграции в Евросоюз и НАТО.

Об этом заявил глава политсилы Максим Бурбак в ходе выступления в зале парламента, передает пресс-служба "Народного фронта".

Также фракция намерена отстаивать проекты об укреплении статуса государственного языка.

"Независимо от результатов выборов Президента Украины позиция "Народного фронта" неизменна. Мы никогда не примем разворота с курса на вступление в ЕС и НАТО, с курса на государственный статус украинского языка", - заявил он.

В политсиле подчеркивают, что заблокированы будут и любые законопроекты, подразумевающие полную или частичную капитуляцию Украины перед агрессором.

"Народный фронт" не примет капитулянтских соглашений с Путиным, в том числе в виде "федерализаций", отказа Украины от Крыма или амнистий для террористов. Окончательное решение о любых мирных соглашений с Россией будет принимать Верховная Рада Украины. И только", - подчеркнул руководитель фракции.

"Это наши постоянные красные линии на протяжении многих лет, мы никому не позволим перейти", - отметил он.

Он напомнил, что у границ Украины базируется огромная группировка российских войск, которая ждет ослабления страны.

"Мы требуем от кандидатов и политических сил ответственности. Требуем от обоих кандидатов серьезности и содержательной дискуссии. Не путайте выборы президента государства с развлечениями и соревнованием на ринге", - отметил Бурбак.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Только один шанс: как Порошенко может выиграть выборы у Зеленского

Первый тур выборов президента Украины: Зеленский победил Порошенко

Тревожные сигналы не только для Порошенко: почему украинцы голосуют за Зеленского

Пинг-понг Зеленского, официанты-бодигарды Порошенко и тайная комната Тимошенко: репортаж из штабов кандидатов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: