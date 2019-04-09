В "Народном фронте" рассказали, какие проекты будущего президента будет блокировать Рада

Фракция "Народный фронт" в Верховной Раде не поддержит ни единого решения будущего президента, подразумевающего сворачивания курса Украины с пути интеграции в Евросоюз и НАТО.

Об этом заявил глава политсилы Максим Бурбак в ходе выступления в зале парламента, передает пресс-служба "Народного фронта".

Также фракция намерена отстаивать проекты об укреплении статуса государственного языка.

"Независимо от результатов выборов Президента Украины позиция "Народного фронта" неизменна. Мы никогда не примем разворота с курса на вступление в ЕС и НАТО, с курса на государственный статус украинского языка", - заявил он.

В политсиле подчеркивают, что заблокированы будут и любые законопроекты, подразумевающие полную или частичную капитуляцию Украины перед агрессором.

"Народный фронт" не примет капитулянтских соглашений с Путиным, в том числе в виде "федерализаций", отказа Украины от Крыма или амнистий для террористов. Окончательное решение о любых мирных соглашений с Россией будет принимать Верховная Рада Украины. И только", - подчеркнул руководитель фракции.

"Это наши постоянные красные линии на протяжении многих лет, мы никому не позволим перейти", - отметил он.

Он напомнил, что у границ Украины базируется огромная группировка российских войск, которая ждет ослабления страны.

"Мы требуем от кандидатов и политических сил ответственности. Требуем от обоих кандидатов серьезности и содержательной дискуссии. Не путайте выборы президента государства с развлечениями и соревнованием на ринге", - отметил Бурбак.