Аваков впервые публично выступил против Порошенко

Министр внутренних дел Арсен Аваков выразил протест против действующего президента Украины Петра Порошенко, проголосовав против отставки главы Одесской области Максима Степанова, потому что его увольняют "по политическим мотивам".

Об этом сообщает Украинская правда.

"Он (Степанов – прим. ред.) противодействовал фальсификации, противодействовал "сетке" (технология подкупа избирателей – прим. ред.) – его увольняют", – сказал он.

Отметим, что решение об отставке главы Одесской областной государственной администрации он назвал "негосударственным".

Как сообщал "Апостроф", ранее Кличко, Резниченко и Степанов возглавили рейтинг глав облгосадминистраций.

Также стало известно, что одесский губернатор Степанов собирается снова купить дом в селе. Напомним, в 2017 году одесский губернатор Максим Степанов приобрел дом в селе Ставрово и подарил его местной жительнице, девушке-сироте Виктории.