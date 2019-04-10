Смешко отказался присоединиться к команде Зеленского - пресс-секретарь

Бывший кандидат в президенты Украины и экс-глава СБУ Игорь Смешко не ведет и намерен вести никаких переговоров с нынешними лидерами президентской гонки Владимиром Зеленским и Петром Порошенко о возможном занятии им государственных должностей.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Зоя Загородняя, пишет УП.

"На самом деле, Игорь Петрович не соглашался и не принимал никаких предложений от ни одного из кандидатов", - сказала она.

Загородняя добавила, что в будущем он также не намерен соглашаться на предложения от кандидатов.

До этого в СМИ сообщали, что в случае победы на президентских выборах Зеленского Игорь Смешко может вновь возглавить СБУ.

В штабе шоумена отметили, что данная информация основана на домыслах и предположениях и уточнили, что идет процесс отбора кандидатур для назначения на госдолжности по компетенции президента.

31 марта в Украине состоялся первый тур президентских выборов. По сообщению ЦИК, в ходе голосования во второй тур выборов вышли шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%). За Смешко отдали свои голоса 6% украинцев.