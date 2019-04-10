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Украинцы должны быть уверены, что президентом не станет наркозависимый – Порошенко

среда, 10 апреля 2019, 18:34

Президент Украины Петр Порошенко считает очень важным вопрос предоставления полной информации о кандидатах, в том числе и о состоянии их здоровья.

Об этом сам президент уведомил, прибыв на НСК «Олимпийский» для повторного прохождения тестов об отсутствии алкогольной и наркотической зависимости, передает пресс-служба главы государства.

Он подчеркнул, что украинцы должны иметь гарантии того, что к принятию ответственных государственных решений не будет допущен человек, имеющий наркотическую или алкогольную зависимость. Порошенко подчеркнул важность тестирования по высочайшим стандартам.

«Насколько я понимаю, Владимира Зеленского не было. И я прежде всего хочу поддержать обращение господина Владимира Кличко и других в том, что это не прихоть. Это абсолютно необходимая и важная процедура, чтобы наша 45-миллионная нация имела твердые убеждения и доверие к тому, что у нас президентом и верховным главнокомандующим не сможет стать человек, имеющий зависимость от наркотиков или от алкоголя», - отметил он.

«Подчеркиваю еще раз, что я не утверждаю, что господин Владимир Зеленский является наркоманом. Но есть абсолютно прозрачные процедуры международных экспертов высочайшего авторитета, которые должны доказать не только украинцам, а и всему миру, что кандидат, претендующий на пост президента, является независимым от наркотиков», - добавил он.

Петр Порошенко также подчеркнул, что игнорирование тестов и возможной зависимости будущего президента создает риски и угрозы для командования Вооруженными Силами, а также международной деятельности президента Украины.

«Не дай Бог, чтобы к этому был причастен человек с наркотической зависимостью», - отметил он.

Также он отметил большое количество журналистов на тестировании, что говорит о заинтересованности этим вопросом у народа.

«Подчеркиваю, что не я инициировал вопрос, чтобы мы встретились на стадионе. Это было публичное приглашение именно на НСК «Олимпийский» для того, чтобы были именно здесь проведены дебаты, и здесь были сделаны необходимые анализы. Это была инициатива Владимира Зеленского. И я сначала несколько с удивлением воспринял, но потом согласился. И считаю, что эти правила должны быть обязательными для обоих кандидатов», - сказал президент.

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