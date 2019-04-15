Эксперт рассказал о позициях Порошенко и Зеленского по вопросу прекращения войны на Донбассе

Ключевым при выборе главнокомандующего – президента Украины должен стать вопрос его видения путей завершения войны, поскольку без четкого укрепления нацбезопасности и развития армии в Украине не решатся проблемы экономики, земельной реформы или другие.

Об этом пишет в своем блоге на портале "Лига" эксперт ОО "Украинский Центр общественного развития" Юрий Подорожный.

По его словам, благодаря в том числе и усилиям действующего президента движение агрессора было остановлено, однако проблема заключается в том, что население начало забывать о войне на Донбассе.

"Война с Россией продолжается уже 5 лет. Но война и проблема безопасности отодвинуты от нашей повседневной жизни. И вина власти в том, что для большинства война стала телевизионным шоу, а не реальностью с военным положением, территориальной самообороной, с тренировками на случай бомбардировок, в конце концов хотя бы военным налогом", - пишет Юрий Подорожный.

Политолог отмечает, что хоть оба кандидата в своих программах и заявляют о стремлении к миру, однако видение пути к нему у Порошенко и Зеленского различаются.

"Для Порошенко достижение мира - это восстановление территориальной целостности с возвращением в состав Украины Крыма и оккупированных частей Донбасса. С этой целью кандидат продолжит модернизацию армии и привлечение мирового сообщества к решению военного конфликта", - пишет Юрий Подорожный.

Эксперт отметил, что госбюджетом-2019 на нужды армии предусмотрено более 102 млрд гривен.

"Президент заявлял, что Вооруженные силы в этом году получат 6000 минометов, снайперское оружие, ЗРК, более тысячи БТРов и БМП, десятки самолетов и малые бронированные артиллерийские катера, десантные катера и средства радиолокации. В Одесской области состоялись успешные завершающие испытания крылатой ракеты "Нептун" в условиях противодействия РФ средствами радиоэлектронной борьбы", - говорит эксперт.

В случае победы кандидата на выборах, в ближайшей перспективе планируется новая встреча в Нормандском формате. Понятно, что Порошенко продолжит держать курс на вступление в НАТО и ЕС.

Для кандидата Зеленского вопросы мира также являются ключевыми в его программе. В то же время, в эфире одного из ток-шоу на вопрос, "как остановить войну" он заявил, что войну остановить невозможно.

"Согласно программе, кандидат Зеленский в вопросе войны и мира собирается просить поддержки у стран-подписантов Будапештского меморандума и партнеров по Евросоюзу по трем пунктам: завершить войну, вернуть временно оккупированных территориях и заставить агрессора возместить нанесенный ущерб", - пишет Юрий Подорожный.

В программе Зеленского также говорится о движении в НАТО, однако заявления кандидата и его штаба по вопросам войны и мира довольно размытые.

"Зеленский говорит: в войне ты или проиграешь, или выиграешь. Мы можем победить. Дипломатией, экономическим ростом и реальным укреплением армии. И тут же добавляет, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным по вопросу войны и мира в Донбассе. Москва на это отвечает своим рупором в Украине - Виктором Медведчуком, мол, поддерживаемые Россией боевики из группировок "ДНР" и "ЛНР" и сама Россия согласны на его "план по установлению мира в Донбассе", который предусматривает создание "автономного региона Донбасс", - пишет Юрий Подорожный.

По словам политолога, то, какой путь к миру выберет кандидат Зеленский в случае победы, сейчас не понятно.