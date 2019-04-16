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В Dragon Capital рассказали о рисках обещанного командой Зеленского аудита Нацбанка

вторник, 16 апреля 2019, 17:17
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Команда Владимира Зеленского намеревается провести аудит Национального банка, чтоб попытаться взять его под контроль.

Об этом заявил представитель инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса для НВ.

"В штабе одного из кандидатов заявили, что после выборов хотят провести аудит Нацбанка. И это очень тревожный звоночек. И аудит Нацбанка - это попытка реванша реформы банковского сектора. Потому что ключевой элемент этой реформы - независимый Центральный Банк. И аудит - это очевидная попытка уничтожить независимость НБУ. Общество обвиняет НБУ в падении гривны в 2014-2015 г.г. и очистке банковской системы. И этот негатив пытаются использовать, чтобы взять Нацбанк под контроль", - утверждает эксперт.

По мнению Фурсы, Зеленский управляется людьми из старой элиты.

"Украине предлагается имитация перемен, персонаж, который живет только в Instagram и YouTube, и которого просто физически не встретишь в жизни... И только после выборов окажется, что вокруг него не новые лица, а часть старой элиты. Министр МВД, беглый олигарх, которого ищет ФБР, еще парочка олигархов, которые уже услышали от кандидата, что все будет хорошо, бывшие регионалы, народные депутаты, уже готовые признаться, что "с детства за Зеленского". Это те же люди, что и окружение Порошенко, только вид сбоку. А некоторые - в принципе те же. Только в руках у них будет неопытный человек, позволяющий лепить из него, как из глины, все что угодно, и при этом не бояться последствий, ведь во всем обвинят именно его", - считают в Dragon Capital.

Сергей Фурса считает, что Зеленский - это "профанация перемен, актер, играющий то, что его просят играть". В то же время реальных перемен не будет. Некомпетентность Зеленского и "схемы" его давнего партнера Коломойского, по его мнению, приведут к кризису.

"Кто-то заберет у кого-то долю в каком-то потоке, но, конечно же, никто не сядет. И от перемены мест слагаемых пострадает обычное украинское общество, которое получит новый кризис и оплатит желания Коломойского, а с другой - никаких реальных изменений не произойдет", - заявил Фурса.

До этого спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявлял о необходимости проведения аудита Национального банка Украины, на основе которого могут быть приняты кадровые решения.

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