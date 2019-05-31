Журналисты рассказали о скандальных бывших регионалах в составе Зе-команды на Киевщине

Ответственным за координацию и финансирование региональных представительств в команде президента Владимира Зеленского был назначен Илья Павлюк – бывший "король контрабанды" в западных регионах страны во время президентства Виктора Януковича.

Об этом говорится в материале "Наші гроші".

Отмечается, что вместе Павлюком набирать команды в мажоритарные округа будет экс-депутат "Партии Регионов" Виктор Тимошенко. Также в прессе связывают Зе-команду в Киевской области с бывшим главой ГУ Киевской облгосадминистрации Владимиром Ковалем и российским банкиром Алексеем Алякиным.

"Команда не просто планирует зарабатывать в будущем. Есть информация, что она делает это уже, шантажируя кандидатов в депутаты и действующих парламентариев выдвижением на их округах сильных представителей "Слуги народа", - отмечается в материале.

В издании пишут, что областной штаб партии "Слуга народа" ныне находится по тому же адресу по улице Васильковская 3, по которому правоохранители фиксировали вымогательство взятки со стороны экс-регионалов.

"После коррупционного скандала Владимир Коваль вылетел со службы, а подчиненный ему руководитель фонда Госимущества получил судимость… Теперь Коваль снова там, хотя пока без официальной должности, но с обанкротившимся банкиром из России и "королем контрабанды", – пишут в издании "Антикор".