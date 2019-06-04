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В Верховной Раде IX созыва окажутся пять партий - данные опроса

вторник, 04 июня 2019, 19:48
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Социологический центр MUSTLOOK в конце мая провел соцопрос электоральных симпатий украинцев накануне выборов в Верховную Раду.

Результаты этого исследования опубликовал Информатор.

Телефонный опрос был проведен с 22 по 28 мая. Сотрудники MUSTLOOK совершили более 16 000 звонков, полторы тысячи согласились ответить на вопросы о своих электоральных симпатиях на предстоящих выборах в парламент.

Участие в социологическом исследовании принимали жители всех регионов Украины, кроме ОРДЛО и оккупированного Крыма. Более 84% опрошенных заявили о том, что придут на избирательные участки и проголосуют.

Их электоральные симпатии распределились следующим образом: "Слуга народа" - 40,6%, "Европейская Солидарность" (экс-БПП) - 9,4%, ВО "Батькивщина" - 9,4%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 8,1%, "Радикальная партия" Олега Ляшко - 5,4%, партия "Голос" - 4,6%, "Оппозиционный блок" - 3,4%, "Сила и Честь" - 3,3%, "Самопомощь"- 2,4%,"Гражданская позиция"- 2,4%.

Таким образом в Верховную Раду ІХ созыва попадает пять партий, которые преодолеют проходной барьер. Между ними в соответствии с нормами избирательного законодательства, будут распределены 225 мандатов (остальные за мажоритарными депутатами).

Партия действующего президента получит 125 мест, "Европейская Солидарность" Петра Порошенко и "Батькивщина" - по 29, "Оппозиционная платформа - За жизнь" получит 25, а "Радикальная партия" Ляшко - 17 мест.

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