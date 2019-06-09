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Актер "Квартала", журналист и аграрий: названы кандидаты в округах от Зеленского

воскресенье, 09 июня 2019, 18:37
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Партия "Слуга народа" представила первых десять кандидатов на мажоритарных округах на выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщили на съезде партии в Киеве.

В частности, по 31 округу (Кривой Рог, Днепропетровская область) будет баллотироваться Юрий Корявченков (актер "Квартала 95" Юзик), по 25 округу (Днепр) – блогер Максим Бужанский, по 94 округу в Киевской области журналист Александр Дубинский.

По 212 округу в Киеве будет баллотироваться врач-анестезиолог Максим Перебийнис, и по 218 округу (Киев) урбан-активист Максим Гурин.

По округу №48 Краматорска от "Слуги народа" будет баллотироваться адвокат Татьяна Романцева.

По 65-му округу Житомирской области - Герой Украины, один из командиров 95-й аэромобильной бригады, участник АТО на Донбассе Игорь Герасименко.

По округу 68 (Ужгород) - художник и предприниматель Игорь Кочут.

В 185 округе Херсонской области от "Слуги народа" пойдет аграрий Альберт Черепаха.

По 194 округу Черкасской области - ректор Восточноевропейского университета Любовь Шпак.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 9 июня на съезде партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" были объявлены 100 кандидатов для участия во внеочередных парламентских выборах.

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