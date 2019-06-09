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Зеленского поблагодарили за отсутствие в списках одиозных кандидатов

воскресенье, 09 июня 2019, 20:59
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Харьковские активисты-евромайдановцы поблагодарили президента Украины Владимира Зеленского за отсутствие в списках политической партии "Слуга народа" одиозных кандидатов.

Об этом написал на своей странице в Facebook член ОО "Прорвемся" Андрей Ильгов.

В частности, как написал Ильгов, активисты отмечали возможности участия в выборах от "Слуги народа" по 174-му округу депутата Харьковского областного совета, члена фракции "Возрождение" Александра Ткаченко.

"Побывали на съезде партии "Слуга Народа", ну как побывали, мы стояли перед рамками на входе и сообщали всех делегатов о том, что по 174 мажоритарному округу может пойти левоправая клешня Гепы (мэра Харькова Геннадия Кернеса - ред). Так же нам удалось поговорить с Владимиром Зеленским, а позже со всеми, кто решает судьбу быть или не быть кандидатом в округах, - отметил Ильгов. - Мы сообщили Зеленскому, кто такой Александр Ткаченко, передали пакет документов, которые свидетельствуют о том, что этот возрожденец из себя представляет и что он не достоин быть в рядах кандидатов от партии "Слуга Народа". Владимир Зеленский сказал, что такого кандидата нет и заверил, что не будет".

"Вот от души, впервые - спасибо, Владимир! Спасибо за надежду! "- написал Ильгов.

На видео, опубликованном активистами, видно, как они обращаются к Зеленскому с просьбой не допустить одиозного кандидата в ряды партии, на что президент отвечает, что от "Слуги народа" такой депутат не идет. "У нас нет такого, - сказал Зеленский. - Есть Ткаченко, но другой - генеральный продюсер канала 1+1".

Напомним, что Ткаченко стал известен после того, как обозвал избирателей "ублюдками", "сволотой" и "подонками", а также пригрозил активистам расправой. Также он попадал в поле зрения СМИ, которые писали о сомнительных земельных сделках.

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