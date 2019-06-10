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Решил уйти в политику: стало известно о новом амплуа известного комика и ведущего

понедельник, 10 июня 2019, 13:17
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Телеведущий и шоумен Александр Скичко собирается баллотироваться в парламент по 197 округу в Черкасской области.

Об этом "Апострофу" стало известно из собственных источников.

Телеведущий собирается организовывать кампанию под брендом партии "Слуга народа" Владимира Зеленского.

Сам Скичко на вопрос "Апострофа" о том пойдет ли он в парламент, не ответил ни да, ни нет. При этом, телеведущий присутствовал на съезде партии "Слуга народа" в воскресенье, 9 июня.

Источник также сообщил, что ранее Скичко планировалось выдвигать по 200 округу, где выдвигается нардеп Антон Яценко, член депутатской группы "Видродження", аффилированный с Игорем Коломойским, но позже округ поменяли.

Отметим, что Скичко женат на известной бизнесвумен Елизавете Юрушевой, отец которой владеет отелем премиум класса - InterContinental Kiev, Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Как сообщал "Апостроф", ранее в политику подалась и известная певица Оля Полякова.

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