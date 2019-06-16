Выборы в Украине: американские социологи опубликовали свежие рейтинги партий

Если бы внеочередные парламентские выборы состоялись в воскресенье, 16 июня, в Верховную Раду попали бы пять партий.

Таковы данные исследования команды "Сегодня" и американской социологической компании Edison Research.

Среди украинцев, кто пойдет на выборы и определился, почти 46% отдали бы свой голос за партию "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. 10,5% - за "Оппозиционную платформу - За жизнь". Ровно на процент меньше имеет "Голос" Святослава Вакарчука. "Европейская солидарность" набрала бы 7,5%, "Батькивщина" - 5%.

Большие шансы попасть в Раду имеют "Сила и честь" и Радикальная партия Олега Ляшко. У них почти 5%. Показатели остальных партий значительно ниже.

Рост рейтинга партии Ляшко прокомментировал эксперт Тарас Загородний, акцентировав внимание на возможный переход электората.

"У Ляшко есть огромный личностный ресурс. Пожалуй, лучший в стране. Он не боится общаться с людьми, и он может убеждать их. Потому что большинство наших политиков, они более виртуальные, они боятся общаться с людьми. У господина Ляшко достаточно энергии для того, чтобы быть активным всю избирательную кампанию и переманить к себе электорат, который у Зеленского и Тимошенко", - сказал Загородний.

Отмечается, что новости "Сегодня" на канале "Украина" начали уникальный исследовательский проект совместно с международной компанией Edison Research, среди клиентов которой ВВС, Apple, Google и CNN. Ежедневно, начиная с 8 апреля, на площадках лидера информационного пространства страны "Сегодня" публикуются результаты опросов об изменениях в восприятии украинцев актуальных событий и ситуации в стране.