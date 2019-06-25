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Нардеп призвал ввести нумерацию кандидатов в бюллетене для защиты от "клонов"

вторник, 25 июня 2019, 13:36
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Выдвижение клонов-однофамильцев на выборах стало распространенной грязной политтехнологией и ЦИК необходимо принять меры.

Об этом в своем блоге пишет народный депутат Украины Игорь Попов, бывший руководитель Комитета избирателей Украины.

По его мнению, на этих выборах количество клонов-кандидатов побила все предыдущие рекорды. Оппоненты основных кандидатов при отсутствии положительных предложений рассчитывают на мелкий шрифт в бюллетенях и ошибки избирателей при голосовании.

Опыт показал, что клон обычно "забирает" у основного кандидата 1-2 процента голосов, на некоторых выборах этого хватало, чтобы повлиять на результат.

"ЦИК уже зарегистрировала до десятка кандидатов с фамилией Зеленский. Регистрация еще не закончилась, поэтому можно ожидать увеличения их популяции. Против лидеров рейтингов во всех регионах Украины регистрируют однофамильцев. Часть из них меняла фамилии в последние месяцы, другие - найдены в базах данных владельцев счастливых лотерейных билетиков. В Черкасской области 4 кандидата с фамилией Голуб. В Лисичанске 4 кандидата с фамилией Рыбалка, один из них - полный тезка Рыбалки Сергея Викторовича, и два Зеленских для полного счастья. Городской глава Ужгорода баллотируется по партийному списку, однако в округе в Ужгороде уже зарегистрировано два Андриива и один Андреев. Баллотируются двойники Брензовича, Фурсина; в 133-м округе трое Баранских, два Дмитрия Танцюры и два Гонтарука. В 94-м округе трое Кононенко могут устраивать групповые дебаты с тремя Дубинскими. В 146-м Геннадий Николаевич Музыка борется не только с Геннадием Михайловичем Музыкой, но и с двумя Оксанами Поддубными", - пишет депутат в блоге.

По всей стране массово появились частные предприятия и общественные организации "Слуга народа", работники которых отправились регистрироваться депутатами.

Верховная Рада не успевает внести изменения в законодательство, потому что работа парламента связана поправками в Избирательный Кодекс, которые имеют слабую перспективу на принятие.

Единственный выход исправить ситуацию - решение ЦИК. Закон в части описания формы избирательного бюллетеня не говорит о нумерации кандидатов, однако прямо это не запрещает.

"Конечно, принятие решения о нумерации кандидатов в бюллетене закроет целую отрасль черных технологий. Однако, сами клоны, как правило, получают гонорары авансом. Поэтому мирное население не пострадает. А технологию как таковую нужно прибить раз и навсегда"- призывает Попов.

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