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В "Оппоблоке" предупредили о возможном срыве парламентских выборов

пятница, 05 июля 2019, 13:50
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Решение Шестого апелляционного суда обязать ЦИК провести пережеребьевку относительно номеров партий в бюллетенях чревато срывом избирательного процесса.

Об этом сообщил лидер "Оппозиционного блока" Евгений Мураев, передает пресс-служба политической силы.

По его словам, иск с требованием провести повторную жеребьевку подала "Аграрная партия", на ее стороне в судебном процессе выступила "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Зачем они это делают? Это однозначный срыв выборов", - заявил Мураев в эфире программы политического шоу.

По словам Мураева, полиграфкомбинат "Украина" уже напечатал 5 миллионов 200 тысяч бюллетеней, при этом решение суда не останавливает работу предприятия.

"К моменту рассмотрения дела в Верховном Суде будет отпечатано порядка 20 миллионов бюллетеней. Нужно учитывать, что у полиграфкомбината нет запасной бумаги. Ее никто не резервирует. Придется заново покупать, притом, что цена закупки 280 миллионов гривен. Это деньги налогоплательщиков, то есть, каждого украинца", - подчеркнул оппозиционер.

По словам Мураева, повторная жеребьевка чревата срывом парламентских выборов.

"Срок проведения жеребьевки датируется 26-м числом прошлого месяца. Проводить ее незаконно. Но если ее проведут – это будет означать, что календарный план проведения выборов сорван, а бюллетени не будут напечатаны вовремя. Выборы 21 июля не состоятся. Это приведет к дополнительным расходам, которые в бюджете не предусмотрены", - отметил Мураев.

Отметим, что в партии "Слуга народа" тоже считают, что решение Шестого апелляционного суда может сорвать выборы в Верховную Раду.

"Ситуация достаточно опасна. Потому что, насколько мне известно, часть бюллетеней уже напечатана. 5 млн 200 тысяч. Это означает, что потрачено часть бюджетных средств, и это может привести к срыву выборов", – заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Ранее Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук сообщила, что ЦИК намерен обжаловать решение Шестого апелляционного суда.

"Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты принятого решения, но я вам сообщаю, что эта акция направлена на срыв выборов", - сказала она.

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