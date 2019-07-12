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Блогер уличил "ферму троллей" в работе на Гриценко и против Смешко

пятница, 12 июля 2019, 21:05
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Известный одесский блоггер Alexander Kovalenko обнародовал рабочую переписку с интернет-мессенджера Telegram, в которой говорится о работе "фермы троллей" оформляющий посты в соцсетях: публикует положительные месседжи за Анатолия Гриценко, а отрицательные - против Игоря Смешко.

Об этом он сообщил на свей странице в Facebook.

"Получается некий спарринг бывшего министра обороны против бывшего начальника военной разведки и экс-главы СБУ. Полковник против генерал-полковника", - пишет Alexander Kovalenko.

Из обнародованной переписки видно, как происходит формирование месседжей по дискредитации Игоря Смешко, в поддержку Анатолия Гриценко и координируется работа по их распространению. Кто является исполнителем, а именно, что по PR-компания, название, адрес "фермы" и фамилии координаторов так же были уведомлены. Поэтому, если у СМИ есть желание посетить данный объект на Подоле - милости просим.

Мы проверили эту информацию. Оказалось, что "тролли" работали, в частности, в комментариях под постами издания "Украинская правда". Под постом с новостью "Рейтинги партий Порошенко и Смешко падают" они продвигали месседжи за партию Гриценко "Громаднська позиция" и поливали грязью партию "Сила и Честь" и Игоря Смешко лично. Например, там были такие комментарии (стилистика и язык оригинала): "Смешко предатель Украины. Кремлю служит овчарка паршивая"; "Да пусть падают рейтинги ЭТИХ двух чмошников. Других нормальных, как Гриценко например, пусть подымаются", "Смешко вообще НЕ должны били допускать к выборам. Это же бред. Пропутиновских агентов выставлять на выборы"; "Смешко агент кремля, который в парламенте буле только уничтожать государство".

Эти месседжи также подтверждают и остальную часть переписки - перечень тем и месседжей, которые "тролли" должны использовать в своей работе. Например, координатор "троллей" под именем Сергей Казик привел такие месседжи (язык оригинала):

"Топим за Гриценко и хейтим Смешко" с последующим перечислением нарративов:

- за Смешко стоит Медведчук и Пинчук, которые через него хотят завести старые кадры Януковича во власть

- Смешко – "подставной кандидат, которого создали специально против Гриценко"

- он продает места в списке

- он работал при Порошенко, выходил на 112 канале.

- Смешко является якобы кандидатом пророссийской направленности – поэтому ему следует приписывать связи с КГБ (хотя на самом деле он работал в военной разведке - прямом конкуренте КГБ)".

Кроме этого, исходя из распространенной переписки, "троллям" была дана команда "хейтить" (от английского "to hate" - ненавидеть) руководителя избирательного штаба партии "Сила и Честь" Дмитрия Гордона. Но без использования ненормативной лексики и откровенных оскорблений.

В обнародованных копиях переписки присутствует и отчетность работы "фермы троллей": "1 фб Смешко 25", "6 фб Смешко 25", "7 фб Смешко 25" и т.д. Эти цифры означают, что под той или иной записью на странице Смешко оставлено 25 комментариев. В целом, норма дневной смены - 300 комментариев, ночной - 200 комментариев.

Интересна и приблизительная стоимость работы такой "фермы троллей". Как стало известно из обнародованной информации, там работают молодые люди в три смены (по 10 человек в смену) с оплатой около 9000 грн в месяц. Получается, что месяц работы такой "фермы" составляет около 270 000 гривен в месяц.

Мы связались с человеком, который обнародовал эту информацию. Этот человек боится за свою жизнь, но готов анонимно дать интервью. При этом этот человек продолжает собирать доказательства и исследует тему черного пиара в парламентской кампании вообще, и против Смешко и его партии в частности.

Напомним, недавно Институт Массовой Информации провел исследование онлайн-медиа на предмет публикаций материалов с признаками черного пиара. Согласно результатам исследования, одну из крупнейших атак черных пиарщиков испытывают партия "Сила и Честь" и лично Игорь Смешко - они занимают третье место среди всех политиков и политических сил, против которых используются средства контрагитации.

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