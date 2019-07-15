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Каждый голос за "Батькивщину" - это голос за снижение тарифов, рост пенсий и качественную медицину - Тимошенко

понедельник, 15 июля 2019, 21:56
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У "Батькивщины" есть существенные разногласия с партиями "Слуга народа" и "Голос", но создание с ними коалиции в следующем парламенте обезопасит новую власть от ошибок и выведет Украину на путь устойчивого развития.

Об этом заявила Юлия Тимошенко во время прямого эфира на телеканале NewsOne.

Среди таких разногласий лидер "Батькивщины" назвала нежелание представителей новых проектов снижать вдвое тарифы, поднимать размер пенсий, продлевать мораторий на распродажу земли и пересматривать содержание медицинской реформы.

"Возможно, они действительно не до конца разобрались и изучили европейский опыт, - предположила Юлия Тимошенко. - Но тем важнее присутствие "Батькивщины" в коалиции и правительстве. Украинцы должны понимать, что каждый голос, отданный нашей команде, увеличивает возможности для изменений в интересах людей - и не только в вопросах тарифов или медицинского страхования".

Среди первоочередных действий, которые будет проводить "Батькивщина", политик назвала немедленное увеличение минимальной пенсии до прожиточного минимума, который сейчас составляет 3094 гривен и начало перехода к европейской - персонифицированной - пенсионной системе.

"Она предусматривает, что с момента, когда человек пошел на работу и стал платить пенсионные взносы, они начисляются на его частный счет в государственном банке, который гарантирует их сохранение и начисляет на них дополнительные проценты", - пояснила лидер "Батькивщины".

Она подчеркнула, что это не только позволит пенсионерам самим распоряжаться своими средствами, но и существенно увеличит размер пенсий.

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