Известный писатель пояснил, как Вакарчук "работает" против Порошенко на выборах

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук противопоставляет себя и свою политическую силу пятому президенту Петру Порошенко, проводя свою агитацию в местах неподалеку от запланированных экс-главой государства мероприятий.

Об этом сообщил известный писатель Юрий Винничук у себя на странице в Facebook.

В качестве примера он привел встречу Порошенко с избирателями во Львове, и там же Вакарчук планирует выступить с концертом у памятника Франко.

"Когда во Львове состоится встреча с Порошенко и будет петь Тарас Чубай возле памятника Шевченко, наш непорочный Вакарчук устраивает свой концерт у памятника Франко. Это же надо - который удивительное совпадение! В это же время! Удивляюсь, как еще Квартал 95 не воспользовался такой возможностью но не запланировал свое выступление", - заметил писатель.

Также он отметил совместную работу против бывшего президента со стороны Вакарчука, Тимошенко и Тягнибока в телевизионных эфирах.

"Вакарчук, Тимошенко и Тягнибок в трогательном трио бьют отсутствующего Порошенко. Какие вам еще надо доказательства", - заметил Винничук.