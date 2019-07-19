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СМИ раскрыли "сетку" экс-регионалки Засухи в пользу Дубинского

пятница, 19 июля 2019, 21:38
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В 94 округе Киевской области сформирована "сетка" для подкупа избирателей.

Как пишет "Народная правда", организовала схему Татьяна Засуха - жена бывшего губернатора Киевской области и владельца агрофирмы "Свитанок", которая лично агитирует в пользу кандидата от партии "Слуга народа" Александра Дубинского.

"Три тысячи человек уже получили по 500 грн. Поскольку согласно последним социологическим опросам Дубинский без вариантов проигрывает выборы, его штаб решил сосредоточиться на методах, способных гарантировать результат. И неважно, законные они или нет. "Новые лица" ничем не гнушаются. "Сетка" для подкупа избирателей в таком случае - фактически беспроигрышный вариант. А поскольку она есть в округе только у Засухи, с женщиной быстро договорились. С деньгами Коломойского и ресурсами новой власти нетрудно иметь поддержку бывших членов Партии регионов", - говорит политолог Олег Постернак.

Засухе поступила команда на срочное развертывание "сетки" по скупке голосов избирателей в пользу Дубинского. Как отмечает издание, вчера Засуха проехала такие села, как Ковалевка, Винницкие пруды, Марьяновка, Пшеничное, Устимовка и Пологи. Люди рассказывают, что деньги предлагала лично.

"Засуха контролирует всю местную власть. В своей вотчине она организовала почти рабовладельческий строй. Люди боятся даже пикнуть что-то против нее. Как скажет, так и голосуют. А тут еще и за вознаграждение", - жалуются местные жители.

Напомним, что в Васильковском районе Киевской области полноправной "хозяйкой" уже много лет является Татьяна Засуха. Ее агрофирме "Свитанок" принадлежит огромное количество земель и сельскохозяйственных предприятий района. Ранее она неоднократно избиралась от округа депутатом Верховной Рады, в частности от Партии регионов. Засветилась в ряде скандалов.

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