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ЦИК сняла с выборов в Раду хитрого "джентльмена удачи"

пятница, 19 июля 2019, 21:17
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В пятницу, 19 июля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сняла с регистрации кандидата в народные депутаты от списка политической партии "Оппозиционный блок - За жизнь" Дмитрия Торнера, вокруг которого разгорелся скандал.

Об этом сообщает Telegram-канал TheNewsroom.

Так, ранее в Министерстве внутренних дел (МВД) Украины заявили, что Торнер является фигурантом ряда уголовных производств и сфальсифицировал сведения о себе.

"Согласно имеющейся информации, Дмитрий Торнер фактически является гражданином Республики Молдова Некрасовым Дмитрием Григорьевичем, 28.08.1980 года рождения, который находился в розыске правоохранительных органов этой страны за совершение преступления, предусмотренного ст. 317 (побег из мест заключения) УК Республики Молдова", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что Некрасов, имея уголовное прошлое, сменил свою настоящую фамилию с целью избежания уголовной ответственности и создания положительного имиджа на территории Украины.

На счету ныне экс-кандидата в нардепы много нарушений закона.

По данным The Newsroom, решение в отношении Торнера ЦИК было принято единогласно.

В то же время на сайте Центризбиркома все еще остается информация о нем.

Ранее "Апостроф" рассказывал, как будет выглядеть бюллетень на досрочных парламентских выборах в Украине и какие партии попали в список.

Также стало известно, что 17 июля Шестой апелляционный суд разрешил народному депутату Александру Онищенко участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду.

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