Саакашвили сделал неожиданное заявление по участию в выборах: видео

Лидер политической партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили сделал неожиданное заявление по поводу предстоящих выборов в украинский парламент, которые состоятся 21 июля.

В видеообращении политик призвал голосовать за партию "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского.

"У меня уже появились и есть свои вопросы, но думаю, что президенту Зеленскому нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам. Поэтому каждый процент сейчас важен. И я бы не хотел, чтобы из-за наших процентов, которые всё-таки нам могут не позволить пройти в Раду, "Слуга народа" не добрала несколько процентов до возможности независимо формировать правительство. Поэтому после бурных дискуссий я поддержал такое решение: мы просим сторонников поддержать наших мажоритарщиков, а по спискам, учитывая сложившуюся ситуацию - отдать голоса за "Слугу народа", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что решение суда по "делу Краяна" в пользу мэра Одессы Геннадия Труханова стало вполне логичным в свете того, что процесс стараниями оппонентов Труханова вышел в политическую плоскость.