Тимошенко проголосовала в Киеве, призвав украинцев делать выбор сердцем и умом: видео

21 июля, в день досрочных выборов в Верховную Раду, Юлия Тимошенко вместе с мужем Александром отдала свой голос на избирательном участке в киевском лицее "Подол".

Видео голосования опубликовано на странице политика в Facebook.

Она призвала сделать выбор "не эмоциональный, а сердцем и умом".

"Времени на ошибки не осталось. Я бы хотела, чтобы все голосовали с ощущением, что у Украины нет лишних лет, нет времени на эксперименты. Каждый бюллетень сегодня - это бюллетень за жизнь Украины, за жизнь наших детей и внуков", - заявила Тимошенко .

"Придите на участок, чтобы сделать свой выбор, чтобы наконец у страны возник шанс. На этот раз Украина может возродиться, стать на ноги", - заверила лидер партии.

Отвечая на вопрос журналистов, готов ли она возглавить правительство, Тимошенко: "Вы (украинцы - ред.) выбираете следующего премьера, голосуя за будущее страны. Сегодня никто не знает, кто будет премьером. Только от вашего голоса это зависит".