"Титушки" устроили провокацию во время пересчета голосов на 210 округе фото

Группа людей спортивного телосложения пыталась сорвать пересчет голосов на 210 округе в городе Прилуки Черниговской области.

Об этом сообщает "24 канал".

Как отмечается, во время пересчета голосов, около 18 часов 5 августа, в зал, где работали члены комиссии, пришел Борис Приходько в сопровождении молодых людей спортивного телосложения, которые начали выкрикивать оскорбления в адрес членов ОИК. Сам Приходько в это время требовал от ОИК принять его заявление о нарушении.

Опасаясь конфликта, часть членов комиссии решила покинуть зал, в результате чего ОИК потеряла кворум и была вынуждена объявить перерыв в подсчете, который удостоверял что лидерство сохраняет Сергей Коровченко. Как результат - работа комиссии была заблокирована.

Успокоить "титушок" удалось лишь благодаря вмешательству полиции. Впоследствии, около 20 часов, работа ОИК было восстановлена.