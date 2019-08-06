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Луганская область стала единственной, где кандидаты "Слуги народа" проиграли действующему нардепу

вторник, 06 августа 2019, 10:33
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В Луганской области на выборах в Верховную Раду избиратели проголосовали не за представителей "Слуги народа", а за действующего народного депутата Сергея Шахова и трех членов его команды.

Об этом сообщает издание "Українські новини".

Так, в округе №107 с центром в Лисичанске победил Александр Сухов, в округе №112 с центром в Рубежном выиграл Сергей Вельможный. В округе №113 с центром в Сватово победил Александр Лукашев. В округе №114 с центром в Станице Луганской первое место занял народный депутат Сергей Шахов.

Политические эксперты называют победу людей Шахова в этом регионе "феноменом".

"В этом плане Луганщина сломала все стереотипы: люди пошли не за только созданным партийным брендом, а отдали предпочтение кандидатам, которые уже несколько лет целенаправленно работали на местах", - считает политолог Алексей Якубин.

"Результаты команды Шахова сегодня активно обсуждаются в экспертных кругах. Люди доверяют своим. Кого они знают ни один год, знают их родителей, знают, кто из шахтёрской косточки. Это поистине региональные лидеры от земли. Поэтому результат Команды Шахова - это явление, когда побеждает не популизм и "имя" партии, а сильные лидеры, способные вести за собой людей", - считает политолог Вадим Карасев.

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