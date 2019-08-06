Сергей Коровченко остался победителем после пересчета голосов на округе 210

Во вторник, 6 августа, утром был закончен пересчет голосов на округе 210, перерасчет на тридцати трех участках подтвердил безальтернативную победу Сергея Коровченко.

Об этом сообщают журналисты телеканала "24".

"Почти двухсуточный непрерывный пересчет голосов на отдельных УИК 210 избирательного округа, который проходил во исполнение решения Шестого апелляционного админсуда - завершен. Результаты остались неизменными. Мы - победили. Наша команда защитила каждый голос и не допустила срыва подведения итогов волеизъявления в угоду Борису Приходько. На очереди - официальное объявление результатов голосования в ЦИК. Спасибо каждому за Вашу поддержку!" - написал в своем Facebook Сергей Коровченко.

По результатам выборов 21 июля, Сергей Коровченко набрал 21% голосов. Его оппонент Борис Приходько, который занял второе место, обратился в суд с просьбой аннулировать результаты выборов. Суд принял беспрецедентное решение осуществить перерасчет по 33 участкам.