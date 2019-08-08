Победитель выборов на 210 округе Коровченко призвал Зеленского ускорить объявление результатов выборов

Сергей Коровченко, который победил на округе 210, обратился к президенту Зеленскому с просьбой ускорить объявление результата выборов.

Об этом он сообщил на своей пресс-конференции в ИА "Украинские новости".

"Мы подготовили письменное обращение к Президенту Зеленскому с просьбой проконтролировать законность объявления результатов выборов по округу 210", - заявил он.

"Отсутствие решения ЦИК ставит под угрозу сроки открытия сессии Верховной Рады ІХ созыва, это в свою очередь влияет на функционирование украинской государственности, а также негативно влияет на позиции Украины в международном сообществе", - говорится в тексте обращения.

"Попытки членов ЦИК затянуть объявление результатов выборов по округу 210 безосновательны", - говорится в документе.

8 августа в 14:00 Верховный Суд рассматривает исковое заявление Сергея Коровченко к Центральной избирательной комиссии о признании противоправной бездеятельности ЦИК по поводу неустановления результатов выборов и об обязательстве установить результаты выборов в одномандатном избирательном округе №210.

Сергей Коровченко попросил Владимира Зеленского "взять под контроль ситуацию с объявлением результатов выборов на одномандатном избирательном округе № 210. Обеспечить прозрачность и честность работы ЦИК об объявлении результатов выборов на одномандатном избирательном округе 210. Гарантировать избирателям одномандатного избирательного округа № 210 защиту их волеизъявления, которое они сделали 21 июля 2019 и которое было подтверждено уточненным протоколом после пересчета голосов 6 августа 2019. Осуществить контроль над тем, чтобы ЦИК объявила результат выборов по округу 210 для того, чтобы Верховная Рада ІХ созыва смогла начать свою работу".

21 июля 2019 в Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду Украины. Кандидат Сергей Коровченко получил лидерство на округа 210, набрав более 21,2% голосов. Его оппонент, Борис Приходько (заместитель председателя НБУ, в 2012-2014 гг.) Через суд добился пересчета голосов по 33 участкам. 6 августа тщательный пересчет закончился, повторно показав победу Сергея Коровченко. Протокол с пометкой "Уточненный" был принят ЦИК в тот же день, после чего ЦИК объявила перерыв. По состоянию на 13:00 8 августа объявления результатов выборов по округу 210 не произошло.