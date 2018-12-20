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​Польша определилась с кандидатурой посла в Украине: это будет жест уважения

четверг, 20 декабря 2018, 19:29

Бартош Цихоцкий - замглавы МИД Польши, который занимается вопросом отношений с Киевом, может стать новым послом Польши в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Цихоцкий является последовательным критиком агрессивной политики России и адвокатом территориальной целостности Украины. В то же время Цихоцкого является противником уступок Киеву в историческом споре.

Историк по образованию, он работал аналитиком в Центре восточных исследований, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности.

В 2015-2016 годах был сотрудником посольства Польши в Москве, после чего вернулся в Варшаву на должность советника председателя Службы разведки. С 2017 года - снова работает в МИД, где отвечает за восточную политику.

При этом в польском МИД рассчитывают, что Киев оценит кандидатуру нового посла в качестве жеста уважения со стороны Польши, ведь он сейчас занимает высокую должность в МИД.

Как сообщал "Апостроф", бывший посол Польши в Украине (2005-2010) заявил, что украинским и польским политикам стоит оставить исторические вопросы историкам, а решение Украины о замораживании эксгумации тел поляков было ошибкой.

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