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Проект будет закрыт: в России рассказали, чего ждать от Путина на Донбассе

четверг, 27 декабря 2018, 22:27

Руководство Кремля вряд ли пойдет на Донбассе на какие-либо радикальные решения, а новых кадровых и финансовых вливаний там не будет.

Об этом "Апострофу" рассказал российский оппозиционер Константин Боровой.

Говоря о борьбе групп влияния среди путинских силовиков, Боровой отметил, что эта конкуренция на Донбасс вряд ли повлияет.

"На Донбассе эта борьба никак не скажется, поскольку там своя спонтанная и достаточно сложная ситуация, в которую привлекают армию, разные спецслужбы, в том числе частные военные кампании (ЧВК Вагнера). С бюджетами там плохо. Проект "русский мир", на который в свое время было выделено огромное финансирование, потихонечку сворачивается. Разные участники стараются отползти от него, потому что вполне очевидно, что скоро тем или иным способом проект будет закрыт", – отметил оппозиционер.

Также по его словам, ожидать каких-либо активных действий от Путина на Донбассе не стоит.

"Насколько я понимаю, то Путин заинтересован, чтобы эта точка нестабильности продолжала существовать, но каких-то радикальных решений, новых инвестиций, кадровых и финансовых вливаний там не будет. А все, что было сделано, считается достаточным. Поэтому соперничество силовиков вряд ли отразится на Донбассе, где довольно ясный расклад сил. Все-таки у Путина на Донбассе не официальный контроль, а действия через механизмы спецслужб, когда неугодных просто убивают. На Донбассе другая технология и другие интересы, поэтому этими проектами нельзя добиться большой славы. Скорее там появляются какие-то слабости и провалы спецслужб и военных", – резюмировал Боровой.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация.

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