​В Мюнхене стартовал украинский ланч: первые фото и подробности

В рамках проведения Мюнхенской безопасности конференции стартовал украинский ланч.

Об этом сообщает собственный корреспондент "Апострофа".

Событие будет сосредоточено на теме "Украина 2019 - выбор майбутнього". В ходе панельной дискуссии будут обсуждаться альтернативы и решения после проведения выборов, а также возможные варианты преодоления актуальных вызовов, стоящих перед страной.

Спикерами мероприятия будут президент Эстонии Керсти Кальюлайд и Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

На мероприятии также выступят, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и командующий армией США в Европе (2014-2017) Бен Ходжес. Модерировать дискуссию Стивен Сак, ведущий программы "HARD Talk" на BBC World News.

Тимошенко выступила на мероприятии первой. Она начала с того, что на встрече со студентами одного из высших учебных заведений 80% сказали, что хотят уехать из страны.

Напомним, украинский ланч в Мюнхене - частное мероприятие по случаю Мюнхенской конференции по безопасности.

Украинский ланч в Мюнхене уже в третий раз станет платформой, на которой мировые и украинские лидеры, ответственные за решения, будут обсуждать вопросы безопасности Украины и связанные с ними последствия для Европы и мирового порядка. Среди спикеров мероприятия ранее были Роберт Гейтс, Вольфганг Иншингер Андерс Фог Расмуссен, Дэвид Петреус, Андерс Самуэльсен, Дэвид Липтон, Курт Волкер и Фриланд.