Украина ввела новые санкции против России и марионеток Путина

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении юридических и физических лиц, которые участвовали в оккупации Крыма и Донбасса, а также агрессии в Керченском проливе.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечается, всего были введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые:

были привлечены к процессу строительства транспортного перехода через Керченский пролив;

причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также незаконного удерживания украинских моряков;

организовывали и способствовали проведению псевдовыборах на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и крымского полуострова;

демонстративно нарушали украинское законодательство относительно въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма;

распространяли издательскую продукцию антиукраинского содержания;

незаконно получили и используют музейные собрания, которые принадлежат Украине.

Кроме того, санкции применены к руководителям Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатов Государственной Думы РФ.

СНБО Украины также ввел ограничительные меры в отдельных физических и юридических лиц, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада.

Также на основании предложений Национального банка Украины продлили санкции относительно 4 банков с капиталом государства-агрессора.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", российский олигарх Олег Дерипаска заявил об изоляции со стороны российского государства после введения в отношении него американских санкций.