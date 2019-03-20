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Украина ввела новые санкции против России и марионеток Путина

среда, 20 марта 2019, 17:24

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении юридических и физических лиц, которые участвовали в оккупации Крыма и Донбасса, а также агрессии в Керченском проливе.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечается, всего были введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые:

  • были привлечены к процессу строительства транспортного перехода через Керченский пролив;
  • причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также незаконного удерживания украинских моряков;
  • организовывали и способствовали проведению псевдовыборах на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и крымского полуострова;
  • демонстративно нарушали украинское законодательство относительно въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма;
  • распространяли издательскую продукцию антиукраинского содержания;
  • незаконно получили и используют музейные собрания, которые принадлежат Украине.
  • Кроме того, санкции применены к руководителям Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатов Государственной Думы РФ.

СНБО Украины также ввел ограничительные меры в отдельных физических и юридических лиц, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада.

Также на основании предложений Национального банка Украины продлили санкции относительно 4 банков с капиталом государства-агрессора.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", российский олигарх Олег Дерипаска заявил об изоляции со стороны российского государства после введения в отношении него американских санкций.

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