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Нормандский формат: Порошенко рассказал о ключевых шагах по сдерживанию России

четверг, 11 апреля 2019, 10:17

Украина готовит на следующий саммит в Нормандском формате вопрос немедленного освобождения украинских военнопленных Российской Федерацией и реализации плана по введению миротворцев на Донбасс.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в эфире радио НВ, передает пресс-служба главы государства.

«Когда меня переизберут, в первую неделю, должно пройти заседание саммита Нормандского формата. На нормандский саммит будут вынесены несколько вопросов. Вопрос первый, который должен быть решен немедленно - у России нет никаких оснований дальше затягивать удержание наших военнопленных. За это наступит юридическая ответственность, которую понесет Российская Федерация», - отметил глава государства.

Порошенко подчеркнул, что у суда РФ нет юрисдикции для вынесения вердиктов украинским гражданам, а сам захват кораблей 25 ноября 2018 года уже получил статус акта агрессии против Украины.

«Акт нападения квалифицируется международными юристами как акт военной агрессии против военных кораблей суверенного и независимого государства», - добавил он.

По его мнению, до завершения президентских выборов в Украине освободить украинцев из российских тюрем вряд ли удастся.

Также Порошенко вспомнил и о плане введения миротворческой миссии на Донбасс и рассказал о механизме его реализации.

«Мы должны немедленно перейти к внедрению безопасности компонента реализации Минских договоренностей. Компонент безопасности - это вынесение на заседание Совета Безопасности ООН вопроса «голубых касок», - добавил он.

Задачи, которые должны будут выполнить миротворцы ООН в Украине, следующие: вывод иностранных войск с территории страны, разоружение НВФ, вывод тяжелого оружия и техники. После выполнения этих пунктов, речь пойдет о политическом компоненте. Международные партнеры согласились с тем, что миссия миротворцев должна получить право применять силу против боевиков.

«Самый важный компонент - это взятие под контроль неконтролируемого участка российско-украинской границы для того, чтобы не происходило инфильтрации через неконтролируемый участок границы сил, которые будут разрушать компонент безопасности», - отметил Порошенко.

Также он рассказал о создании платформы по деоккупации Крыма на базе резолюции Генассамблеи ООН.

«Компоненты этой платформы, начиная от скоординированных юридических действий, привлечения к ответственности страны-агрессора за незаконную аннексию в судах по защите инвестиций, о нарушении прав и свобод граждан, о нарушении конвенции о свободе мореплавания в Керченском проливе. У нас на сегодняшний день 11 дел, которые четко скоординированы и по которым Россия должна отвечать», - рассказал он.

Президент подчеркнул, что ныне, по оценкам издания Bloomberg, Россия теряет 10% своего ВВП (150 млрд долларов) из-за действия санкций.

«Путин, когда ждал выборов, очень надеялся, что придет слабый кандидат в президенты, неопытный верховный главнокомандующий, чтобы Россия могла этим воспользоваться, чтобы выйти из той ловушки куда россияне сами себя загнали… Цена, которую сейчас платит Россия - каждый месяц миллиарда долларов. Это бессмысленно».

Порошенко также рассказал о последствиях блокирования резолюции СБ ООН о миротворцах на Донбассе со стороны России.

«Будут усилены санкции. И санкции будут в очень чувствительных сферах. Например, финансовой. Например, арест активов ближайшего окружения Путина. Например, запрет передачи в технологиях, которые формируют российскую экономику… И если профессионально подходить к вопросу, то с каждым месяцем, с каждым кварталом цена российской оккупации Украины должна увеличиваться», - подчеркнул президент.

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